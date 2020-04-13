مجلس رجال الأعمال السوريين في مصر يطالب القاهرة بدعم الصناعة

القاهرة (زمان التركية)ــ رجح خلدون الموقع رئيس مجلس رجال الأعمال السوريين في مصر أن الاقتصاد العالمي قد يكون بحاجة إلى ثلاث أعوام ليتخلص من سلبيات أزمة فيروس كورونا، الذي أثر على النشاط الإنتاجي والتجاري، داعيا الحكومة المصرية إلى دعم الصناعة.

“الموقع” قال إن تأثير الوباءعلى اقتصاديات العالم ينذر بكارثة حقيقية قد لا تتعافى منها دول ات معدل نمو بطيء فترات طويلة فى ظل استمرار هذه الأزمات.

أضاف: أعلنت بعض الدول المتقدمة أنها بحاجة من عامين إلى ثلاث أعوام بعد انتهاء الأزمة لكى تبدأ فى التعافى فى كافة مناحى الحياة وعودتها إلى طبيعتها و خاصة الاقتصادية، فما حال الدول النامية أوالعربية التى يعانى اقتصادها منذ فترة فى ظل الظروف العادية.

وقال إن على الحكومات أن تراعى كافة قطاعات الدولة ومنها القطاع الخاص لكى يستمر الجميع في العمل بدلا من توقف عجلة الانتاج تماما مما ينذر بغلق تام و إعلان افلاس لكثير من مصانع الانتاج فى ظل تفاقم الأزمة.

رئيس مجلس رجال الأعمال السوريين في مصر أشار إلى أن الوضع الاقتصادى مرتبط بما يحدث من أزمة كورونا عالميا ولا نعلم متى ولا كيف ستنتهى هذه الأزمة وكيف سيكون الوضع بعد انتهائها، ولكن علينا أن نحاول التفكير فى مواكبة الواقع بحلول منطقية تجعل الجميع يتكاتف ويساعد فى الخروج بأقل الخسائر.

أضاف: هناك حكومات فى أوروبا بدأت فى مساعدة الصناعة عن طريق الدعم .. وهنا في مصر على الحكومة أن تدعم خفض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز في ظل إنخفاض كميات الإستجرار الحالي لهما، وكذلك تخفيض الضرائب والإلغاء( لهذه الفترة) وتأجيل وجدولة المستحقات المتوجبة الدفع.

يذكر أن الحكومة المصرية خصصت مئة مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، وأعلنت عن تخفيض في الكهرباء للنشاط الصناعي.