وفاة أحد مؤسسي حزب الخير التركي بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – توفى أحد مؤسسي شعبة حزب الخير المعارض في تركيا ببلدة بكركوي في مدينة إسطنبول، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح اكثر من 1700 شخصًا في تركيا.

وعبر حسابه الشخصي بموقع تويتر أعلن رئيس شعبة حزب الخير بمدينة إسطنبول، بوغرا كافونجو، وفاة سليمان تفك، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

من جهة أخرى يخضع رئيس شعبة حزب الغير ببلدة بيرام باشا، رئيف جولر، للعلاج في الحجر الصحي بعد بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويوم الجمعة الماضي نعى زعيم حزب السعادة المعارض في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، قياديًا بحزبه توفي بعد إصابته بفيروس كورونا .

وقال تمل كرم الله أوغلو، في تغريدة عبر تويتر “علمت بأسف شديد أن مسؤول الحزب بمقاطعة دميرتشي بمدينة مانيسا، محمد أونال توفي جراء إصابته بفيروس كورونا”.

وهذا الشهر أصيب نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي البرلماني عن مدينة إسطنبول، فتحي يلماز، بفيروس كورونا المستجد ونُقل إلى المستشفى.

يلماز طالب الجميع بالدعاء له عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر قائلا: “أمكث داخل المستشفى بسبب إصابتي بفيروس كورونا المستجد. لا تنسونا من صالح دعائكم. استودعتكم الله”.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أوضح مساء أمس الأحد أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 4 آلاف و789 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 56 ألفًا و956 حالة إصابة.

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