14 أبريل 2020

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أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الأثيوبي

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الأثيوبي
nesemet

أديس أبابا (زمان التركية) – أجرى رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد علي، لبحث آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب التليفزيون الرسمي التركي.

رئاسة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، نشرت بيانًا أوضحت فيه أن أردوغان أكد لأبي أحمد أن تركيا ستستمر في دعم بلاده فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب البيان فقد شكر أبي أحمد أردوغان على الدعم الذي تقدمه تركيا إلى أثيوبيا في هذا الملف.

أبي أحمد نشر تغريدة حول الاتصال الهاتفي من خلال حسابه الرسمي على تويتر، وقال: “نتوجه بالشكر للرئيس أردوغان على اتصاله الهاتفي. ننتظر بفارغ الصبر العمل المشترك في توفير المعدات الطبية الأساسية”.

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