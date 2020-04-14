استقالة صويلو.. تبرئة لأردوغان من فضيحة ليلة الجمعة أم صدع جديد؟

بقلم: عبد الله منصور

القاهرة (زمان التركية)ـــ لا شك أن تركيا تشهد أيامًا عصيبة في الفترة الأخيرة، ما بين أزمة اقتصادية طاحنة مستمرة منذ أشهر، زادت طينتها بلة جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، الوباء نفسه الذي بات كابوسًا للشعب التركي، وأصوات صاخبة تتعالى من وراء ستار كواليس المطبخ السياسي.

العاشر من أبريل/ نيسان 2020، تاريخ قد يكون فارقًا في حياة الشعب التركي، وقد يكون من الصعب نسيانه، في مساء ذلك اليوم أعلنت وزارة الدخلية التركية قرار فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة، اعتبارًا من منتصف ليل اليوم نفسه، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لوقف انتشار فيروس كورونا في البلاد. أي أن القرار أعلن قبل سويعات قليلة من تطبيقة.

الأمر تسبب في تدافع المواطنين وتكالبهم على المتاجر والأسواق والمخابز بشكل جنوني، نقلته وسائل الإعلام والصحف المحلية والدولية على أنه فضيحة ليلة الجمعة.

الأمر تسبب في موجة كبيرة من الانتقادات والهجوم على حكومة حزب العدالة والتنمية، وبالتأكيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، الأمر وصل إلى تقدُّم بعض أعضاء اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المكلفة من قبل وزارة الصحة التركية، باستقالتهم، بسبب عدم علمهم المسبق بالقرار، بالإضافة ادعاءات حول انزعاج وزير الصحة فخر الدين كوجا نفسه من القرار بسبب عدم علمه المسبق، حسب ادعاء صحيفة “يني تشاغ” التركية مع التراجع لاحقا.

الإعلان عن قرار حظر التجوال، جاء بتوقيع من وزير الداخلية صويلو، موضحًا أنه تم بتعليمات من رئيس الجمهورية أردوغان، بعد التشاور مع وزير الصحة كوجا.

في اليوم التالي (السبت 11 أبريل/ نيسان 2020) كشف الستار عن وثيقة لوزارة الداخلية التركية موضح بها أن الحكومة اتخذت قرار حظر التجوال الشامل في 31 مدينة يوم الخميس الماضي، أي قبل يوم من الإعلان عنه بشكل مفاجئ مساء الجمعة وتطبيقه بعدها بساعات.

ولكن سليمان صويلو قرر بشكل مفاجئ مساء الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) إعلان استقالته، موضحًا أن السبب هو ما حدث في ليلة حظر التجوال من تزاحم وتكدس، وأنه يتحمل المسؤولية كاملة، وقال: “إن الله شاهد على ما أقول، حتى ولو نزف جسدي كاملًا لن أبتعد عن أردوغان”، ولكن سرعان ما أعلنت رئاسة الجمهورية رفض أردوغان الاستقالة وأن صويلو سيستمر في عمله.

الأمر الذي خلق حالة من التساؤل عما إذا كان قرار الاستقالة بهذا الشكل، هدفه تبرئة أردوغان من فضيحة ليلة الجمعة، خاصة وأن صويلو أوضح في بيان إعلان حظر التجوال أن القرار صدر بتعليمات من أردوغان نفسه، ثم أعلن بعد ذلك استقالته وأنه يتحمل المسؤولية كاملة عن القرار.

الاحتمال الآخر لحالة الجدل التي تشهدها تركيا بسبب استقالة صويلو، هو أن أردوغان كما اعتاد يحاول تشتيت الرأي العام التركي للتغطية على شيء آخر أكثر سوءًا. فالاستقالة أصبحت حديث الشارع التركي، ولكن في الوقت نفسه هناك شيء آخر لم يكن في الحسبان، هو أن تركيا أصبحت الآن في المركز الثالث عالميًا بين الدول الأعلى من حيث أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورنا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة (إنجلترا)، متجاوزة بذلك إيطاليا وإسبانيا، بعد أن كانتا الأعلى في معدلات الإصابة في أوروبا.

الاحتمال الثالث هو أن تكون استقالة صويلو ورائها الحرب السرية القائمة بينه وبين صهر أردوغان وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق؛ خاصة أن مصادر مطلعة نقل عنها رئيس تحرير موقع “خبردار” الإخباري التركي، سعيد صفا، أكدت حدوث اشتباكات بالأيدي بينهما في وقت سابق من العام الماضي على خلفية خسارة حزب العدالة والتنمية لانتخابات المحليات في المدن الكبرى المهمة وعلى رأسها إسطنبول، وظهر الأمر في مقطع فيديو آخر لتصادمهما بالكتف في أحد المناسبات.

في السياق ذاته، تهاجم جماعة البجع، التي يديرها براءت ألبيراق مع مجموعة من رجال الأعمال والصحافيين من الحزب، سليمان صويلو، وتشن عليه هجمات شرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف منذ فترة طويلة، خاصة وأن الرجل يعتبر من الأسماء المقربة للغاية من أردوغان؛ وعلى الجانب الآخر تعمل على تلميع ألبيراق وتجهيزه ليكون الوريث الشرعي للحكم من بعد أردوغان.

الأمر الذي قد يثير الشك في أن استقالة صويلو حيلة منه للضغط على أردوغان لمنحه منصبًا أكثر قوة وأهمية، ليستخدمه في الهجوم على ألبيراق وفريقه، خاصة أنه يعتبر القبضة الحديدية لنظام أردوغان في السنوات الأخيرة؛ هو تصدر الوسوم الداعمة لصويلو وتطالبه بالبقاء في منصبه موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تركيا.

كذلك قد يشير الأمر إلى اتساع صدع جديد في جسد حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي يخشاه أردوغان في تلك المرحلة الخطرة، خاصة وأن الحزب يواجه نزيفًا حاد في أعضائه وأسمائه البارزه منذ أن أعلن وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان استقالته وتأسيس حزب خاص به، ومن بعده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وكل منهما معه فريق من أبرز الأسماء في حزب أردوغان.