تركيا.. وزير الدفاع يؤجل دفعة تجنيد شهر أبريل

أنقرة (زمان التركية)ــ أجلت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، تجنيد الشباب الأتراك المقرر انضمامهم إلى الخدمة الإلزامية بالجيش في شهر أبريل/ نيسان الجاري بسبب فيروس كورونا.

وعقد اليوم اجتماع موسع في مقر وزارة الدفاع التركية بمشاركة وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان العامة الجنرال يشار غولر، وقادة الجيش.

وأوضح الوزير في بيان اليوم أنه “للوقاية من فيروس كورونا تم تقييم أنه سيكون من المناسب تأجيل تجنيد 53 ألف شاب مُلزم بالتجنيد في أبريل، وتمديد فترة خدمة أولئك الذين تم استدعاءئهم لأداء الخدمة في نوفمبر 2019 لمدة شهر واحد إضافي وإعادة النظر بعد انقضائه”.

ووفق نظام التجنيد العسكري الجديد في تركيا، تم خفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية من 12 شهرًا إلى 6 أشهر.

واتخذت وزراة الدفاع التركية مع بداية انتشار كورونا قرار بوضع الجنود والموظفين العائدين من الإجازة في حجر صحي لمدة 14 يومًا.

وفي إطار ذلك قال وزير الدفاع “أبقينا في الحجر 359 مجندا قادمًين من منازلهم و659 موظفًا اعتبارًا من 1 مارس 2020 لمدة 14 يومًا لتجنب أي خطر”

وأوضح الوزير أنه من بين الموظفين هناك 223 يخضعون للعلاج بعد تاكد إصابتهم بفيروس كورونا، وأنه توفي أحد الموظفين المصابين بداء السكري بعد إصابته بالعدوي.