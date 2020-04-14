زلزال بقوة 4 ريختر يضرب إسطنبول فجرًا

أنقرة (زمان التركية) – ضربت هزة أرضية متوسطة القوة فجر اليوم الثلاثاء، مدينة إسطنبول.

ووقع الزلزال في حوالي الساعة 2:56 بتوقيت تركيا، على عمق 7 كيلومتر.

وأوضح مرصد قنديلي أن قوة الزلزال، الذي شعر به جميع سكان إسطنبول، بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر.

وكان خبراء جيولوجيا حذروا من أن مدينة إسطنبول ستكون عرضة لزلازل مدمر سيضرب إسطنبول بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وقالوا إن إصرار الرئيس رجب أردوغان على مشروع قناة إسطنبول، يزيد من مخاطر وقوع هذا الزلزال.

وكان الخبير الجيولوجي البروفيسور ناجي جورور حذر من عواقب كارثية وقال عن قناة إسطنبول: “تنفيذ المشروع في هذه المنطقة التي تضم حزام زلازل قد يحرك التصدعات الموجودة في المنطقة ويتسبب في كوارث كبيرة”.

ويقف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، بالمرصاد لمشروع قناة إسطنبول، وعبر أكثر من مرة عن معارضته شق قناة الجديدة، مشيرًا إلى وجود تحذيرات بيئية بالغة الخطورة على المدينة.