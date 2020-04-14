سوريا تعلن أعلى حصيلة لإصابات فيروس كورونا

دمشق (زمان التركية)ـــ أعلنت سوريا اليوم الثلاثاء، تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 29 إصابة.

وقالت وزارة الصحة السورية أن أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أضيفت إلى إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29 إصابة.

وحصيلة اليوم تعتبر الأعلي منذ أن أعلنت سوريا عن أول إصابة بفيروس كورونا في 22 فبراير/ شباط الماضي حيث كانت آخر دولة في الشرق الأوسط تعلن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أنه من إجمالي الإصابات المسجلة تعافى 5 أشخاص وتوفيت حالتان.

وتمر أيام بدون أن تعلن وزارة الصحة في سوريا عن تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة بفيروس كورونا المتفشي في الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان وإسرائيل وإيران وتركيا.

وترجح أطراف عدة أن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا قد يفوق المعلن رسميا في سوريا بسبب الحرب وصعوبة التأكد من الأرقام.