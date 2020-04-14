وفاة رئيس حزب تركيا المستقلة بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – توفى رئيس حزب تركيا المستقلة، حيدر باش، اليوم الثلاثا، في غرفة العناية المركزة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر 61 شخص في البلاد.

وكانت السلطات التركية فرضت حجرًا صحيًا على حي ساريتاش في بلدية أكشابات في مدينة طرابزون التي يقيم بها رئيس الحزب الراحل على خلفية تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بموجب قرار هيئة الصحة العامة.

وبعدما خضع باش المقيم في الحي وثمانية من أفراد عائلته للعلاج داخل المستشفى لمدة خمسة أيام بعدما جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية، نقل باش نُقل إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى خاص في طرابزون بعدما تدهورت حالته الصحية.

وكان نائب رئيس حزب تركيا المستقلة والناطق باسمه، لطف الله أوندر، كشف يوم أمس أن باش نُقل إلى وحدة العناية المركزة منذ أربعة أيام.

هذا ولفظ باش أنفاسه الأخيرة صباح اليوم داخل المستشفى.

يذكر أن حيدر باش كان زعيم ما يسمى في تركيا مدرسة “الإجمال” للطريقة القادرية الجيلانية لكنه خطف الأضواء بعلاقاته الغامضة مع رجال الدولة العميقة بحيث تحول مشواره إلى الخط الأتاتوركي (مصطفى كمال أتاتورك) بعدما بدأ السياسة في صفوف حزب السلامة الوطني الإسلامي الذي أسسه وقاده نجم أربكان الراحل.

وفي تركيا أصيب عدد آخر من السياسيين بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن أمس عن وفاة أحد مؤسسي شعبة حزب الخير المعارض في تركيا ببلدة بكركوي في مدينة إسطنبول، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح اكثر من 1200 شخصًا في تركيا.

وعبر حسابه الشخصي بموقع تويتر أعلن رئيس شعبة حزب الخير بمدينة إسطنبول، بوغرا كافونجو، وفاة سليمان تفك، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

من جهة أخرى يخضع رئيس شعبة حزب الخير ببلدة بيرام باشا، رئيف جولر، للعلاج في الحجر الصحي بعد بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويوم الجمعة الماضي نعى زعيم حزب السعادة المعارض في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، قياديًا بحزبه توفي بعد إصابته بفيروس كورونا .

وقال تمل كرم الله أوغلو، في تغريدة عبر تويتر “علمت بأسف شديد أن مسؤول الحزب بمقاطعة دميرتشي بمدينة مانيسا، محمد أونال توفي جراء إصابته بفيروس كورونا”.

وهذا الشهر أصيب نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي البرلماني عن مدينة إسطنبول، فتحي يلماز، بفيروس كورونا المستجد ونُقل إلى المستشفى.

يلماز طالب الجميع بالدعاء له عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر قائلا: “أمكث داخل المستشفى بسبب إصابتي بفيروس كورونا المستجد. لا تنسونا من صالح دعائكم. استودعتكم الله”.

وأعلنت تركيا أمس عن تسجيل 4093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و98 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا إلى 61 ألفًا و049 حالة، والوفيات إلى 1269 حالة.