الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية بمخيمات اللاجئين السوريين

القاهرة (زمان التركية) _ ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا التبعات الخطيرة لاحتمال انتشار وباء كورونا “كوفيد-19” في المناطق الأكثر هشاشة بين اللاجئين والنازحين.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن أبو الغيط استمع لتقديرات المبعوث الأممي حول الوضع الأمني والصحي في سوريا مؤكداً علي أهمية تثبيت الهدنة الحالية التي تم التوصل إليها بين الجانبين التركي والروسي والحفاظ على وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع العسكري حتى يتمكن السكان المدنيون من التقاط الأنفاس ومواجهة مخاطر الوباء بالامكانات القليلة المتوفرة لديهم، خاصة في شمال غرب سوريا، حيث تشرد أكثر من مليون شخص خلال الشهور الماضية جراء العمليات العسكرية.

ونقل البيان عن أبو الغيط قوله إن الوضع في سوريا بالغ الخطورة، ويتطلب التفاتاً من العالم، فهناك نحو 6.5 مليون نازح داخل البلاد، و5.6 مليون لاجئ خارجها، ويعيش أغلبية هؤلاء في مُخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الصحة العامة، بما قد يُشكل كارثةً محققة إذا انتشر الوباء بينهم.

وقال الأمين العام ان كافة الأطراف الدولية مطالبة بالمساعدة في هذا الوضع الصعب تفادياً لوقوع كارثة مشيرا الي أن الاعتبارات الإنسانية تستدعي التسامي فوق المواقف السياسية، وأن الحفاظ على الهدنة القائمة هو ضرورة لضمان وصول المُساعدات والخدمات الطبية للسُكان، من دون تمييز أو تسييس.

سوريا تعلن أعلى حصيلة لإصابات فيروس كورونا

وأعلنت سوريا اليوم الثلاثاء، تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 29 إصابة.

وقالت وزارة الصحة السورية أن أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أضيفت إلى إجمالي الإصابات المسجلة في حصيلة تعتبر الأعلي منذ أن أعلنت دمشق أول إصابة بفيروس كورونا في 22 فبراير/ شباط الماضي حيث كانت آخر دولة في الشرق الأوسط تعلن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتمر أيام بدون أن تعلن وزارة الصحة في سوريا عن تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة بفيروس كورونا المتفشي في الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان وإسرائيل وإيران وتركيا.

وترجح أطراف عدة أن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا قد يفوق المعلن رسميا في سوريا بسبب الحرب وصعوبة التأكد من الأرقام، فضلا عن الدمار الذي لحق بالمنشآت الصحية بالمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال البلاد.

ـــــــــــــــــــــــــــ