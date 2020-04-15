تركيا تسجل 4062 إصابة كورونا في تراجع يومي طفيف

أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت وزارة الصحة التركية، أن أعداد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 4062 حالة حتى مساء الثلاثاء، كما تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة.

وتشهد تركيا انخفاضا طفيفا في أرقام الأصابات المعلنة لليوم الرابع على التوالي، حيث سجلت يوم الإثنين 4093 حالة ويوم الأحد 4789 حالة، ويوم السبت 5138 حالة.

وبموجب الأرقام الجديدة ارتفع عدد الإصابات إلى 65 ألفًا و111 حالة، اورتفع عدد حالات الوفاة إلى 1403 حالة.

وأشار وزير الصحة فخر الدين كوجا إلى أن سرعة انتشار الفيروس بدأت في التراجع تدريجيًا مع الدخول في الأسبوع الرابع، وحول زيادة عدد الفحوص قال: “إن القيام بعملية مسح شاملة للجميع غير صحيحة. نحن نتقدم في مهاجمة الفيروس”.

أضاف كوجا: “نحن نهتم بالوصول إلى الأشخاص الذي ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بالمرض. الطريق لوقف انتشار الوباء هو المسح والمتابعة المستمرة”.

وأضاف: “حتى اليوم تم تحديد 261 ألفًا و989 شخصًا مخالطًا لحالات مصابة. 96% منهم تقريبًا توصلنا إليهم ونتابعهم”.

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