مؤشر بورصة إسطنبول يتراجع

أنقرة (زمان التركية) – تراجع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100، مساء اليوم الأربعاء بقيمة أكثر من (2.50‎%‎) وافتتح المؤشر عند 98 ألف و944.

واعتبارا من الساعة 13:00 بتوقيت تركيا سجل المؤشر 96 ألف و366 بخسارة بلغت 2.22 في المئة ثم بلغت عند الساعة 15:40 قيمة المؤشر 96 ألفًا 058 بخسارة بلغت 2.53 بالمئة.

كما شهد سعر صرف الدولار في تركيا ارتفاعا نتيجة لتسجيل فوائد الليرة التركية مستويات سلبية في سوق المقايضة في لندن وذلك في الوقت الذي جاءت فيه نتائج قرار الهيئة التنسيق والرقابة البنكية في تركيا بتغيير حد المقايضات معاكسة لما كان متوقع.

الدولار سجل اليوم 6.86 ليرة اعتبارا من الساعة 13:00 بتوقيت تركيا.

وبات الهدف الآن يتراوح بين 6.95 و7.04 ليرة على خلفية تجاوز سعر المقاومة مستوى الـ6.80 ليرة بعد فترة طويلة.

وجاء اليورو أيضا ضمن العملات الأجنبية التي جددت رقمها القياسي أمام الليرة التركية عقب الصدمة التي شهدها مؤشر العملات الأجنبية في عام 2018، حيث بلغ سعر اليورو صباح اليوم 7.50 ليرة.

وتراجعت الرغبة في المخاطرة بالأسواق الدولية بنسبة كبيرة مع تزايد الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الدولي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من الارتفاع القصير المدى الذي شهدته عملات الدول النامية عقب إعلان صندوق النقد الدولي حزمة الدعم الأسبوع الماضي فإن عملات هذه الدول عاودت التراجع هذا الأسبوع. ولفتت سوق العملات الأجنبية في تركيا الأنظار بالارتفاع السريع للعملات الأجنبية أمام الليرة الذي تشهده.

وتواصل عملات الدول النامية التراجع في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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