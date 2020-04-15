منتصف الليل.. أصوات مخيفة من جوف البسفور تفزع الأتراك

إسطنبول (زمان التركية)ـــ تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تسجل أصواتا غريبة، وقال عدد من المواطنين الأتراك أنهم سمعوها بعد منتصف الليل وأنها كانت مخيفة، وغير معروف مصدرها.

الخبراء والمتخصصون أكدوا أن هذه الأصوات التي سمعت أول أمس الاثنين هي أصوات حركة الزلازل في باطن الأرض، بعد وقوع زلزال 3.8 درجات على مقياس ريختر، عند الساعة 02:56 من منتصف ليل الاثنين الماضي.

البروفسور شريف باريش، عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الجيوفيزياء بجامعة كوجالي، علق على تلك الأصوات التي نشرها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنها أصوات المواجات الارتدادية للهزات الأرضية.

وأوضح باريش أن التزام المواطنين بمنازلهم وقلة الأعداد في الشوارع وغلق العديد من أماكن العمل والمحلات في الشوارع أدى إلى إمكانية سماع هذه الأصوات بوضوح نتيجة الهدوء التام.

وقال: “صوت الضجيج الذي تم سماعه هو صوت الزلازل. ويسمع بصوت أعلى في الزلازل الأقوى. وهناك من لا ينسون هذا الصوت أبدًا”.

البروفسور ناجي جورور عضو الأكاديمية العلمية، علق على الأمر عبر حسابه على تويتر، وقال: “هذه هي الأصوات التي يتم سماعها قبل وأثناء حدوث الزلازال”.

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