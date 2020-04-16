وفاة مسنة تركية بفيروس كورونا عقب خروجها من الحجر الصحي

أنقرة (زمان التركية)ــ توفيت مواطنة مسنة في تركيا عقب خروجها من الحجر الصحي الذي دخلته بعد العودة من العمرة الشهر الماضي.

المواطنة التركية تدعى سلوى كوركوتان، تبلغ من العمر 70 عامًا، وتوفت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أن وصلت إلى منزلها عقب الخروج من الحجر الصحي.

وكانت سلوى كوركوتان، قد عادت من العمرة قبل شهر تقريبًا، وفور وصولها تم وضعها في الحجر الصحي في مدينة قيصري. وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي 15 يومًا، وتأكيد السلطات التركية عدم إصابتها بفيروس كورونا، عادت إلى منزلها في مدينة ديار بكر.

في اليوم نفسه الذي عادت فيه سلوى كوركوتان إلى المنزل، بدأت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، بالإضافة إلى مشكلات في الجهاز التنفسي، مما دفع ذويها إلى نقلها إلى المستشفى، وبعد إجراء اختبار الفحص الخاص بفيروس كورونا تبين إصابتها بفيروس كورونا.

كوركوتان لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى مساء أول أمس الثلاثاء، متأثرة بالإصابة بالفيروس القاتل؛ بعدها تم دفن الجثمان، ووضع أفراد عائلتها تحت الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم.

وسجلت تركيا حتى مساء الأربعاء 69 ألفًا و392 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 1518.

–