إصابات كورونا في روسيا بلغت 36 ألفًا

موسكو (زمان التركية)ـــ أعلنت روسيا تسجيل 4 آلاف و785 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين الكلي إلى 36 ألفًا و793 مصابًا.

وقالت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس كورونا، إن موسكو شهدت سجيل أعلى الإصابات، حيث بلغ رقم المصابين الجدد فيها 2649. وفق موقع (روسيا اليوم).

كما أصيب 428 شخصا في ضواحي موسكو و139 شخصا في مدينة بطرسبورغ.

وارتفع عدد الوفيات جراء كورونا في روسيا إلى 313 شخصا، بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.

فيما تماثل 3057 شخصا للشفاء من فيروس كورونا، وغادر 467 شخصا المستشفيات أمس الجمعة.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين الماضي عن تخطيطه للاستعانة بموارد وزارة الدفاع لمواجهة أزمة فيروس كورونا إذا اقتضى الأمر.

وقال بوتين، خلال اجتماع عن بعد مع كبار المسؤولين بثه التلفزيون الحكومي، إن موارد وزارة الدفاع الرئيسية “لا تزال في الاحتياط بعد، وسنأخذ هذا في عين الاعتبار”، مضيفاً: “سنأخذ في الاعتبار أيضا أنه على حساب الأموال الإضافية المخصصة، شرعت وزارة الدفاع بالفعل بالعمل في أقاليم روسيا، على بناء مؤسسات طبية جديدة لعلاج الأمراض المعدية، التي يمكن استخدامها أيضًا إذا لزم الأمر على المدى المتوسط”.

وكانت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا قالت: “ارتفع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد. حاليا، بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى”.

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