استطلاع للبنك المركزي التركي: الدولار سيتجاوز 7 ليرات

أنقرة (زمان التركية) – نشر البنك المركزي التركي نتائج استطلاع رأي، حول توقعات الاقتصاديين لأداء الليرة التركية.

استطلاع الرأي الذي شارك فيه 60 متخصصا من قطاعات مختلفة، ذكر أن التوقعات أشارت إلى أن الدولار الأمريكي سيسجل7.11 ليرة تركية في شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وبلغ سعر صرف الدولار في تركيا أمس الجمعة 6.93 ليرة تركية.

البنك المركزي التركي أوضح أن استطلاع الرأي أُعد تحت عنوان “استطلاع رأي حول توقعات شهر أبريل/ نيسان 2020″، بمشاركة 60 من المحترفين والممثلين عن القطاع الحقيقي والقطاع التمويلي.

المشاركون في استطلاع الرأي رجحوا أن الدولار سيقفز أمام الليرة التركية بحلول نهاية العام من 5.117 ليرة تركية إلى 6.9277 ليرة تركية، بينما سيواصل الصعود ليصل إلى 7.1104 ليرة تركية بحلول شهر أبريل/ نيسان المقبل.

أما بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلي، فقد توقع المشاركون تراجع معدلات النمو من 3.3% إلى 0.6% فقط خلال عام 2020، بينما سيعاود الصعود مرة أخرى خلال عام 2021 من 3.9% نسبة متوقعة مسبقًا إلى 4.6%.