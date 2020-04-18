دفعة مساعدات طبية من روسيا إلى سوريا لمواجهة كورونا

دمشق (زمان التركية)ـــ منحت روسيا مساعدات طبية إلى سوريا لدعم حكومة دمشق في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة السورية إن وزارة الصحة تسلمت الجمعة دفعة مساعدات أولى تخص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومعالجة المصابين به إضافة إلى وسائل حماية للكوادر الطبية.

وتشمل الدفعة الأولى 50 جهاز تنفس اصطناعي ونحو عشرة آلاف أداة اختبار لفحص فيروس كورونا وألف لباس واق ضد الفيروس متكرر الاستخدام وألف لباس واق للاستعمال مرة واحدة. وفق وكالة الأنباء السورية الحكومية.

ووفق الوكالة من المقرر أن تصل دفعة مساعدات ثانية في العشرين من الشهر الجاري تشمل مئة وخمسين جهاز تنفس اصطناعي.

وفي تصريح للصحفيين خلال عملية التسليم أوضح سفير روسيا بدمشق ألكسندر يفيموف أن هذه المساعدة تأتي في الوقت المناسب لدعم إجراءات علاج المصابين والأنظمة الطبية السورية بعد الذي تعرضت له خلال تسع سنوات من الحرب، مؤكداً أن المطلوب زيادة المعدات الطبية بما فيها أجهزة التنفس الاصطناعي والاختبارات والأجهزة الإضافية لتحديد الإصابة بالوباء الذي لم ينتشر في سورية كما في الدول المجاورة.

وقال السفير يفيموف إن الإجراءات القسرية غير الشرعية المفروضة من قبل الدول الغربية على سورية تؤثر بشكل ملموس وكبير على قدراتها لمواجهة الوباء وأنه رغم النداءات والدعوات لتلك الدول لرفع العقوبات غير العادلة إلا أنها لم تفعل ذلك.. وروسيا تؤكد من جديد أن تلك الدول هي ضد الشعب السوري ولا تريد أن تساعده.

وتقول وزارة الصحة في سوريا إن عدد إصابات كورونا يبلغ 38 إصابة شفيت منها 5 إصابات وتوفيت حالتان، فيما ترجح منظمات حقوقية أن عدد الإصابات يفوق 150 حالة.



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