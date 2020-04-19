القرآن يتلى في بلدية إيطالية للتخلص من كورونا

أنقرة (زمان التركية) – نظمت بلدية كاربي في إيطاليا، فاعلية دينية بعنوان “ندعو سويا لمواجهة كورونا”.

واجتمع ممثلون عن جميع الديانات للدعاء بدافع النجاة من الفيروس ورفع الروح المعنوية للمواطنين في إيطاليا، أحد أكثر الدول تأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وشارك في الفعالية، التي أقيمت ببلدة كاربي، التي تتصدر قائمة أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا المستجد، عمدة البلدية ألبيرتو بيليلي، وخلال الفعالية قام رجال الدين بالدعاء لمواجهة كورونا بميدان مارتري الشهير بميدان الشهداء.



وأمام برج الساعة بميدان الشهداء مكان عقد الفاعلية لإحياء ذكرى ضحايا الفيروس والدعاء لانتهاء الوباء في أقرب وقت ممكن تلى الإمام مراد سلمي آيات من سورة آل عمران ودعا بانتهاء الفيروس قائلا: “المسلمون جزء لا يتجزأ من هذه الأراضي الحبيبة وندعو الله لأجل انتهاء هذا الفيروس”.

وقال عمدة البلدية ألبيرتو بيليلي، “نمر بفترة مؤلمة من تاريخ بلادنا، ونصلي إلى جانب بعضنا البعض ونبعث رسالة إلى أولئك الذين يعملون في الصف الأول أنهم ليسوا وحدهم”.

–