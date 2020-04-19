تركيا.. رفض طلب إخلاء سبيل الزعيم الكردي صلاح دميرتاش دون مبرر

أنقرة (زمان التركية) – رفضت السلطات التركية طلب إخلاء سبيل الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، الذي تقدم به دون الكشف عن مبررات قضائية.

وكان محامو دميرتاش، الذي يقبع بسجن أدرنة منذ ثلاثة أعوام ونصف، قد تقدموا بطلب إلى المحكمة لإخلاء سبيل موكلهم غير أن الدائرة الخامسة لمحكمة الصلح والجزاء في أنقرة رفضت هذا الطلب.

وعبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أفاد المحامي، محسوني كهرمان، أن السلطات التركية رفضت الطعون التي تقدموا بها بشأن إبقاء دميرتاش داخل السجندون إبداء أية أسباب للرفض.

وفي تعليق منه على القرار أفاد كهرمان أن السلطات التركية رفضت طلب إخلاء السبيل الذي تقدموا به لأجل دميرتاش الذي يشكل كورونا خطرا على حياته لمعاناته من الربو وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم بعد مرور أسبوعين دون إبداء أية أسباب للرفض قائلا: “لا تجرؤون على إخلاء سبيل السيد دميرتاش والسيدة فيجان يوكسكداج المعتقلين بدون تحقيقات وبدون شبهة. لا تجرؤون على إبداء أسباب، لأنكم تعرفون هذه الاعتقالات أسبابها سياسية لا قانونية”.

وكان دميرتاش اعتقل في عام 2016 عقب التصريحات التي أدلى بها حول ما سمي الانقلاب الفاشل حيث قال: “إن أردوغان كان على علم بتخطيط الانقلاب منذ شهور لكنه لم يتخذ التدابير الكفيلة بمنعه من أجل الاستفادة من النتائج التي ستتمخض عن محاولة فاشلة. فنحن أمام أكبر مؤامرة يشهدها تاريخ الجمهورية التركية.. نشهد انقلابا داخل انقلاب”، على حد قوله.

وكان وفد البرلمان الأوروبي طالب في شهر فبراير/ شباط الماضي من أنقرة،بإطلاق سراح كافالا، والقيادي الكردي المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات صلاح الدين دميرتاش، مطالبا بإزالة القيود والعوائق أمام تحقيق سيادة القانون.

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