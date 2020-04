خبير علم وراثة بجامعة كامبريدج: كل ما أشيع عن كورونا معلومات مغلوطة

أنقرة (زمان التركية) – في الوقت الذي يُشار إلى مدينة ووهان الصينية كمنبع فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 160 ألف شخص خلال أربعة أشعر يطرح بعض العلماء نظريات معاكسة لهذا التيار.

وكان أحد هؤلاء العلماء هو خبير علم الوراثة بجامعة كامبريدج، بيتر فورستر، حيث أفاد فورستر أن الفيروس ظهر قبل ديسمبر/ كانون الأول الماضي وأن مدينة ووهان الواقعة في مقاطعة هوبي الصينية ليست مركز الفيروس مثلما يزعم، مفيدا أن الفيروس انطلق قبل شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بفترة طويلة.

وزعم فورستر أن جميع المعلومات المتداولة بشأن الفيروس بما يشمل أيضا نقطة انطلاقه معلومات مغلوطة قائلا: “الفيروس لم ينطلق من مدينة وهان الصينية، بل أن الفيروس ظهر قبل فترة ولدينا أدلة تثبت ظهور الفيروس في سبتمبر/ أيلول من عام 2019”.

ونُشرت نتائج الدراسة التي أجراها فريق يضم فورستر، الذي أرجع تاريخ ظهور الفيروس إلى الثالث عشر من سبتمبر/ أيلول، في دوريةProceedings of the National Academy of Sciences.

وتشير الادعاءات إلى أن الفيروس ظهر في جنوب الصين وبلغ التكوين الجيني، الذي سيمكنه من التأثير في الإنسان، قبل أشهر. وأفادت نتائج الدراسة أن الفيروس موجود داخل البشر قبل ظهوره في الخفاش أو الحيوانات الأخرى وأن عملية انتقاله من إنسان للآخر بدأت في الفترة بين الثالث عشر من سبتمبر/ أيلول والسابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وأوضح فورستر وفريقه أنهم تابعوا تغييرات الفيروس حول العالم بتعقبهم لشبكة تطور السلالات، حيث فحص الفريق أكثر من ألف معطى.

هذا وذكر الفريق أن نقطة انطلاق الفيروس كان في جنوب الصين بمنطقة أبعد من وهان غير أن الفريق لن يتمكن من الوصول إلى نتيجة نهائية وقطعية في هذا الأمر قبل أن يفحص عينات من المرضى في الصين.

