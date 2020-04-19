روسيا تسجل أعلى رقم إصابات بفيروس كورونا

موسكو (زمان التركية)ــ أعلنت روسيا اليوم الأحد أكبر رقم إصابات بفيروس كورونا والذي تجاوز 6000 إصابة خلال الـ24 الماضية.

وقالت غرفة عمليات مكافحة انتشار كورونا في روسيا في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 6060 إصابة و48 وفاة.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا كورونا ارتفعت خلال اليوم الأخير من 313 إلى 361 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 42853 حالة. وفق موقع (روسيا اليوم).

وذكرت غرفة العمليات أن الإصابات الجديدة سجلت في 78 إقليما، مشيرة إلى أن تشخيص نحو 43% منها جاء بفضل الفحوص المختبرية، ولم يظهر لدى هؤلاء المرضى أي أعراض إصابة ملحوظة.

وتعود أكثر من 50% من الإصابات الجديدة (3570) للعاصمة موسكو، و709 آخرى إلى مقاطعتها.

وتماثل 234 مريضا في روسيا للشفاء من كورونا خلال آخر 24 ساعة، وأصبح إجمالي عدد المتعافين 3291 شخصا.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة للفيروس في روسيا، وتعود إليها 176 من إجمالي عدد الوفيات و24324 من الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد.

وأمس الأحد كانت روسيا أعلنت عن تسجيل 4 آلاف و785 إصابة بفيروس كورونا، و40 حالة وفاة جديدة.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين الماضي عن تخطيطه للاستعانة بموارد وزارة الدفاع لمواجهة أزمة فيروس كورونا إذا اقتضى الأمر.

وقال بوتين، خلال اجتماع عن بعد مع كبار المسؤولين بثه التلفزيون الحكومي، إن موارد وزارة الدفاع الرئيسية “لا تزال في الاحتياط بعد، وسنأخذ هذا في عين الاعتبار”، مضيفاً: “سنأخذ في الاعتبار أيضا أنه على حساب الأموال الإضافية المخصصة، شرعت وزارة الدفاع بالفعل بالعمل في أقاليم روسيا، على بناء مؤسسات طبية جديدة لعلاج الأمراض المعدية، التي يمكن استخدامها أيضًا إذا لزم الأمر على المدى المتوسط”.

وكانت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا قالت: “ارتفع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد. حاليا، بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى”.

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