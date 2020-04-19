فنان تركي يتحدث عن إمبراطورية الخوف في تركيا

إسطنبول (زمان التركية) – أثار الفنان التركي الشهير خلوق لافينت في خلال مشاركته في أحد البرامج التليفزيونية، موجة من الجدل الواسع بسبب تصريحاته التي تحدث فيها عن إمبراطورية الخوف والترهيب في تركيا.

خلوق لافينت أوضح في برنامج على قناة “جلوبال” أن تركيا تعاني منذ زمن من نقص في حرية التعبير والرأي، مشيرًا إلى أن أردوغان نفسه دخل السجن عندما كان رئيسًا لبلدية إسطنبول بسبب قصيدة شعرية ألفاها آنذلك.

İnfaz yasasını onaylıyor musun? Haluk Levent Jülide Ateş'in sunduğu 40 programında yanıtladı pic.twitter.com/5vMcku5o1U — Haber Global (@HaberGlobal) April 16, 2020



وأوضح لافينت، الذي يدير “منصة الأحباب”، أنه يخشى أن يعلق على قانون العفو اعن السجناء لمثير للجدل الذي مرره حزب العدالة والتنمية من البرلمان قبل أيام، مشيرًا إلى أن الصحف قد تنشر الأمر على أنني معارض للقانون وأرفضه، وبهذا سيلحق الضرر بمنصة الأحباب، دون أن يستطع القول أكثر من ذلك رغم إصرار مقدمة البرنامج.

واكتفى الفنان بالقول: “الجميع يمكن أن يخمن رأيي في هذا القانون الذي وافق عليه البرلمان لا داعي للإفصاح عنه لكي لا يتضرر الأحباب”، الأمر الذي اعتبره الرأي العام أنه أحس الضغط الذي تمارسه الحكومة على الجميع، بمن فيهم المؤيدون لها.

وأتاح قانون العفو الإفراج عن السجناء الجنائيين وتقليص فترة عقوبتهم، دون أن يتاح ذلك للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

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