19 أبريل 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
Attakallum
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

فيديو.. اعتصام عمال شركة ليماك التركية في مطار الكويت

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
6 مشاهدة
فيديو.. اعتصام عمال شركة ليماك التركية في مطار الكويت
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – اعتصم عمال البناء المشاركون في أعمال إنشاء الصالة الجديدة بمطار الكويت الدولي، التي تشرف عليها شركة ليماك هولدنج التركية القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم تركيا.
واعتصم نحو 500 عاملا ضد محاولة الشركة تسريحهم دون منحهم حقوقهم المالية، بعد أن أوقف انتشار فيروس كورونا الإنشاءات.
ويوضح العمال، الذين يشاركون في أعمال الإنشاء المستمرة منذ ثلاث سنوات، أنه تم إجبارهم على توقيع ورقة بلغة العرببة واستنادا إليها تم فصلهم من العمل دون منحهم تعويضات.


وأشار العمال إلى ليماك أنهت كذلك تعاقدها مع شركتي الطعام والنظافة وأنها تحاول إجبار العمال على مغادرتها بتركهم جياعا بدون طعام معلنين اعتصامهم ضد الشركة التي تسعى لإعادتهم إلى تركيا بدون منحهم مستحقاتهم الشخصية.
هذا وأفاد أحد العمال، الذي ظهر في الفيديو الذي تم تسجيله في الساحة التي تشهد الاعتصام، أنه تلقى تهديدات بالاعتقال قائلا: “استدعوا الشرطة وهددونا بالاعتقال والتعذيب”، على حد زعمه.

وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول