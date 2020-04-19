فيديو.. اعتصام عمال شركة ليماك التركية في مطار الكويت

أنقرة (زمان التركية) – اعتصم عمال البناء المشاركون في أعمال إنشاء الصالة الجديدة بمطار الكويت الدولي، التي تشرف عليها شركة ليماك هولدنج التركية القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم تركيا.

واعتصم نحو 500 عاملا ضد محاولة الشركة تسريحهم دون منحهم حقوقهم المالية، بعد أن أوقف انتشار فيروس كورونا الإنشاءات.

ويوضح العمال، الذين يشاركون في أعمال الإنشاء المستمرة منذ ثلاث سنوات، أنه تم إجبارهم على توقيع ورقة بلغة العرببة واستنادا إليها تم فصلهم من العمل دون منحهم تعويضات.

Limak işçileri açlıkla sınanıyor! AKP'ye yakınlığıyla bilinen Limak Holding'in Kuveyt'te bulunan havalimanı inşaatında haklarını alamayan işçilerin eylemi sürüyor. Yemek şirketinin şantiyeyi terketmesinin ardından şirket işçilere yemek vermeyi de kesti. pic.twitter.com/inY6qtKzIL — Fikiryol Gazetesi (@fikiryol) April 18, 2020



وأشار العمال إلى ليماك أنهت كذلك تعاقدها مع شركتي الطعام والنظافة وأنها تحاول إجبار العمال على مغادرتها بتركهم جياعا بدون طعام معلنين اعتصامهم ضد الشركة التي تسعى لإعادتهم إلى تركيا بدون منحهم مستحقاتهم الشخصية.

هذا وأفاد أحد العمال، الذي ظهر في الفيديو الذي تم تسجيله في الساحة التي تشهد الاعتصام، أنه تلقى تهديدات بالاعتقال قائلا: “استدعوا الشرطة وهددونا بالاعتقال والتعذيب”، على حد زعمه.

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