عمدة إسطنبول يطالب بحظر تجوال شامل 11 يومًا في عموم تركيا

إسطنبول (زمان التركية) – دعا عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، إلى فرض حظر تجوال شامل لمدة 11 يومًا متواصلين، في تركيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتخطت في تركيا عدد الإصابات بفيروس كورونا الصين مركز انتشار الوباء، وأصبحت بالمركز السابع عالميا.

أكرم إمام أوغلو دعا إلى تطبيق حظر التجوال الشامل لمدة 11 يومًا متواصلة، في الفترة بين 23 أبريل/ نيسان والأول من مايو/ أيار المقبل دون انقطاع، للحيلولة دون مزيد من الإصابات.

يشار إلى أن يوم 23 أبريل/ نيسان من كل عام يوافق عيد السيادة الوطنية والطفل في تركيا، والذي يوافق يوم الخميس المقبل، بينما يعتبر 1 مايو/ أيار من كل عام عيدًا للعمال ويعتبر عطلة رسمية، بالإضافة إلى أن يومي السبت والأحد هما العطلة الأسبوعية الرسمية في تركيا.

تصريحات إمام أوغلو جاءت خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية، على قناة (Haber Global)، ليؤكد أن فرض حظر التجوال لمدة 48 ساعة في يومي العطلة الرسمية لن يكون كافٍ لتقليل الإصابات الفيروس.

وكان الرئيس التركي رجب اردوغان أعلن حظرا للتجوال في تركيا يومي السبت والأحد من كل أسبوع كلما اقتضت الحاجة، فيما لا يزال أردوغان يرفض تطبيق الحظر الشامل في البلاد، أو في إسطنبول وحدها التي تجاوز فيها عدد إصابات فيروس كورونا أكثر من 60 بالمئة من الإصابات في تركيا.

أضاف إمام أوغلو منتقدا: “لا نعقد اجتماعات لجنة الوباء بشكل كافٍ، فقد عقدناها مرتين فقط. خلال الاجتماعين أكدت على ضرورة وحتمية وجود خارطة طريق. ولكنني لم أحصل على أي رد في هذا الشأن. لم أكن أنا الوحيد الذي يرى هذا الرأي، فقد كان علماء الطب أيضًا يوصون بالأمر نفسه. كلما اتسعت دائرة الوباء صعبت فرصنا في مواجهته. المؤسسات الصحية تواجه صعوبات. أعداد الوفيات والإصابات ترتفع. فرض حظر التجوال سيمنحنا فرصة السيطرة على الوباء”.

كما انتقد عمدة إسطنبول عرقلة البلديات المعارضة عند تقديم خدمات للمواطنين، واستنكر منهم من توزيع الخبز على المواطنين وإنتاج الكمامات الطبية.