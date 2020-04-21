إصابات كورونا في تركيا تقترب من 100 ألف

أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الصحة في تركيا إن إصابات فيروس كورونا المؤكدة ارتفعت إلى 90 ألفًا و980 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفيات إلى 2140 حالة.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا كشف مساء الإثنين أن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل 4 آلاف و674 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 90 ألفًا و980 حالة.

وكشف الوزير أن الفترة نفسها شهدت تسجيل 130 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى ألفين و140 حالة حتى الآن.

كما أشار إلى أن عدد المصابين داخل غرف الرعاية المركزية وصل إلى 1909، وأن 1033 من المصابين موصل لهم أجهزة تنفس اصطناعي، بينما ارتفع عدد المتعافين من المرض بعدد 1454 ليسجل الإجمالي 13 ألفًا و430 حالة تعافي.

وفرضت السلطات في تركيا حظرا شاملا لمدة 4 أيام في 31 ولاية بداية من يوم الخميس المقبل، للمساهمة في تقليل تفشي فيروس كورونا.