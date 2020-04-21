تركيا.. إصابة 14 فردا من أسرة واحدة بفيروس كورونا

أنقرة (زمان التركية) – نقل مواطن في تركيا عدوى فيروس كورونا المستجد إلى 13 فردا من عائلته.

وتبين إصابة مواطن تركي يدعى بهاء الدين جولشينار بالفيروس، وظهرت عليه الأعراض بعدما عاد إلى عائلته المقيمة في بلدة شالديران التابعة لمدينة فإن شرق تركيا قادما من إسطنبول.

وخضع أفراد الأسرة الآخرين للفحوصات في إطار تعقب سلسلة الإصابات بالفيروس ليتبين إصابة 13 فردا من الأسرة بالفيروس.

وتلقى 12 من أفراد العائلة العلاج في مستشفى الشهيد رضوان شفيق بمنطقة أرجيش في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري، بينما تم تحويل شخصين آخرين من بينهما بهاء الدين إلى مستشفى آخر بالمدينة.

وخلال الأيام الماضية غادر بهاء الدين المستشفى بعد تماثله الشفاء، واليوم عاد أيضا عشرة أفراد آخرين إلى المنزل بعد شفائهم، بينما يواصل فردان من الأسرة العلاج في أرجيش ويواصل فرد آخر العلاج في فان.

من جانبه أفاد أحد أفراد الأسرة ويدعى آدم جولشينار قبل مغادرته المستشفى أنهم أصيبوا بالفيروس من والدهم العائد من إسطنبول، قائلا: “نتلقى العلاج في المستشفى منذ 11 يوما. والدي ووالدتي وأشقائي وزوجتي وأبنائي جميعنا من عائلة واحدة وتلقينا العلاج هنا. الأيام التي قضيناها داخل المستشفى كانت صعبة. ليلزم الجميع منازلهم ولا يغادروا. ليرض الله عن الأطباء، فقد اعتنوا بنا جيدا”.

وصرح مدير الصحة بمدينة فان، محمود سنتشي أوغلو، أن عشرة أشخاص ممن تلقوا العلاج من الفيروس داخل مستشفى الشهيد رضوان شفيق غادروا المستشفى بالفعل، وكان من بين المصابين طفلان، قائلا: “الأشخاص العشرة أقارب ينتمون لأسرة واحدة، وكان من مرضانا المصابين بفيروس كورونا تماثلوا الشفاء في اليوم الحادي عشر من دخولهم المستشفى، وكان من بينهم طفلان يبلغ أحدهما عامين والآخر 12 عاما. وكلاهما تعافيا. لا نعاني من مشاكل صحية في فان ونؤدي خدماتنا على أكمل وجه. جميع الطواقم الطبية تعمل بتفانٍ وأتقدم بالشكر لجميع العاملين وعلى رأسهم كبير الأطباء”.

مواصلة شخصين لتلقي العلاج

وفي السياق نفسه أعرب كبير أطباء مستشفى أرجيش، سعاد ألتن، عن سعادته لمغادرة 10 من أفراد الأسرة للمستشفى قائلا: “جاءت نتائج فحوصات 14 من أفراد هذه الأسرة إيجابية. تلقى 12 منهم العلاج داخل مستشفانا. وغادر عشرة منهم المستشفى بعدما جاءت نتائجهم سلبية، بينما لا يزال فردان من العائلة يتلقيان العلاج. أتقدم بالشكر لجميع الطواقم الطبية”.

هذا وقدم العاملون بالمستشفى دمى للطفلين المتعافين من الفيروس.