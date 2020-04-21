تركيا تحجب مواقع إخبارية سعودية وإماراتية

أنقرة (زمان التركية)ـــ حجبت السلطات في تركيا مواقع إخبارية سعودية وإماراتية، هذا الأسبوع، عقب خطوة مماثلة من الرياض.

ومنذ يوم الأحد لم يعد بالإمكان تصفح موقعي وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء الإمارات وأكثر من 12 موقعا آخر.

ومن بين أبرز المواقع المحجوبة الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت البريطانية الذي يبث باللغة التركية.

وتظهر للمستخدمين رسالة تقول إن هذه المواقع تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا.

وكان موقع إندبندنت التركي قد انطلق قبل عام في أبريل/ نيسان 2019 في إطار اتفاقية حقوق الملكية المبرمة بين الإندبندنت وميديا أرابيا التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

يأتي ذلك بعدما حجبت السلطات السعودية النسخة العربية من موقعي وكالة الأناضول وتي أر تي التركيين، في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري، حيث تلقى بعض رواد الموقع رسالة تفيد بمخالفة الموقعين لقواعد وزارة المعلومات وذلك أثناء محاولتهم الدخول إلى الموقعين.

وكان عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية شنوا هجوما على وكالة الأناضول قبل يومين عبر هاشتاج يطالب بحجب الوكالة مبررين ذلك بتعمد الوكالة التحريف والإساءة لبلادهم.

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