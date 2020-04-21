صحفي تركي: داود أوغلو يفتعل كذبة لإنقاذ جامعة إسطنبول شهير

أنقرة (زمان التركية) – تحدى الصحفي التركي، أمره أوسلو، رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، أن يثبت صحة اتهامه له ولحركة الخدمة باستهداف جامعة إسطنبول شهير.

وعبر قناته على موقع يوتيوب أعرب أوسلو عن صدمته من تصريحات أوغلو التي زعم خلالها أن جامعة إسطنبول شهير أزعجت كثيرا فئتين في تركيا وأن أحد هاتين الفئتين هو حركة الخدمة، واستدل على ذلك بمقال كتبه أمر الله أوسلو في صحيفة زمان، على حد زعمه.

ونسب داود أوغلو إلى أوسلو قوله بأن جامعة إسطنبول شهير ووقف العلوم والفنون يمثلان الخطر الفعلي في تركيا، الأمر الذي نفاه أوسلو.

وأوضح أوسلو أنه على مدار حياته المهنية لم يكتب مقالا واحدا ولم ينشر تغريدة تتناول جامعة شهير أو وقف العلوم والفنون بشكل سلبي، قائلا: “وبالتالي لا أفهم حاجة داود أوغلو لافتعال كذبة كهذه. ولي كثير من الأصدقاء كانوا يعملون بهذه المؤسسة العلمية”.

أوسلو دعا داود أوغلو إلى أن يثبت صحة ادعائه هذه قائلا: “ليت أرشيف صحيفة زمان كان لا يزال قائما كي نثبت هذا الأمر، لكن للأسف لقد أغلقت هذه الصحيفة بشكل غير قانوني في الوقت الذي كان داود أوغلو رئيس الوزراء”.

وأضاف أوسلو أن داود أوغلو يحاول الدفاع عن نفسه وجامعة إسطنبول شهير التي تستعد حكومة أردوغان لإغلاقها بالكامل من خلال الهجوم على حركة الخدمة والكتاب المعارضين من كما يفعل أردوغان وكل من يواجه مشكلة في تركيا.

يشار إلى أن جامعة إسطنبول شهير إنتقلت إدارتها من وقف العلم والفنون الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو إلى جامعة مرمرة، بعد مهاجمة الرئيس أردوغان القائمين على الوقف واتهامه لهم بالاحتيال على بنك خلق وذلك بسبب تعثر الجامعة ماليا في سداد قرض مستحق عليها.

،