لماذا فرضت تركيا حظر تجوال 4 أيام اعتبارًا من الخميس المقبل؟

أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان فرض حظر التجوال الشامل لمدة 4 أيام متتالية في 31 ولاية، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 23 أبريل/ نيسان 2020، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وشهد الأسبوعين الماضيين فرض حظر التجوال في 31 ولاية يومي السبت والأحد، فقط.

أردوغاناعتبر أن شهر رمضان سيكون موعد عودة الحياة إلى طبيعتها، قائلًا: “هدفنا هو تطبيق الإجراءات الاحترازية بعناية شديدة، وبهذا نكون قد خفضنا الخطر إلى المستوى الطبيعي بنهاية شهر رمضان. وقد نبدأ باتخاذ بعض الخطوات قبل شهر رمضان. نحن نرى أن هناك فائدة أن تقوم بعض القطاعات بالتعامل على هذا النحو”.

تصريحات أردوغان جاءت خلال اجتماعه مع الوزراء، وشملت التصريحات انتقادات حادة للبلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، حيث زعم أردوغان أن البلديات المعارضة غرضها “الشو الإعلامي” وليس خدمة المواطنين، قائلًا: “لا معنى آخر لتصرفات تلك البلديات، وعلى رأسها بلديات إسطنبول وأضنة ومرسين”.

واتهم أردوغان البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري محاولة تخريب جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وقال عن تجميد البنوك للحسابات المصرفية الخاصة بالتبرعات التي أعلنت عنها البلديات المعارضة: “عندما جمعت الدولة المساعدات في حساب واحد بدلا من حسابات مختلفة تابعة للبلديات، بدأوا يكذبون ويقولون إن الدولة استولت على أموالنا. نحن لم نصادر أموال أحد. لم نقع في هذا الخطأ، ولن نقع فيه. لقد فعلنا اللازم”.

وقالت وزارة الصحة في تركيا أمس الإثنين إن إصابات فيروس كورونا المؤكدة ارتفعت إلى 90 ألفًا و980 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفيات إلى 2140 حالة.

حظر تجوال 11 يوماً

وكان عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، دعا في وقت سابق إلى فرض حظر تجوال شامل لمدة 11 يومًا متواصلين، في تركيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أكرم إمام أوغلو دعا إلى تطبيق حظر التجوال الشامل لمدة 11 يومًا متواصلة، في الفترة بين 23 أبريل/ نيسان والأول من مايو/ أيار المقبل دون انقطاع، للحيلولة دون مزيد من الإصابات، حيث تتخلل هذه الأيام عطل رسمية تشجع على الخروج للتنزه والزيارات العائلية.

ويوافق يوم 23 أبريل/ نيسان من كل عام عيد السيادة الوطنية والطفل في تركيا، بينما يعتبر 1 مايو/ أيار من كل عام عيدًا للعمال ويعتبر عطلة رسمية، بالإضافة إلى أن يومي السبت والأحد هما العطلة الأسبوعية الرسمية في تركيا.

تصريحات إمام أوغلو جاءت قبل قرار أردوغان خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية، على قناة (Haber Global)، ليؤكد أن فرض حظر التجوال لمدة 48 ساعة في يومي العطلة الرسمية لن يكون كافٍ لتقليل الإصابات الفيروس.

ومن جانبها أرسلت وزارة الداخلية تعميماً إلى 81 ولاية بشأن حظر التجول المفروض في 31 مقاطعة في ايام 23 و 24 و 25 و 26 أبريل/ نيسان.