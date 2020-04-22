الجمعية الطبية التركية: 3474 طبيبًا وممرضًا أصيبوا بكورونا وتوفي 24

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الجمعية الطبية التركية أنه حتى اليوم تم تشخيص إصابة 3474 من الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد وأن عدد أفراد الطواقم الطبية الذين فقدوا حياتهم بسبب الفيروس منذ الأول من أبريل/ نيسان وحتى اليوم بلغ 24 فردا.

وأشار التقرير، الذي أعده اتحاد الأطباء الاتراك ويشمل جميع المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة في 44 مدينة، إلى إصابة ألف و307 طبيبا وألفين و167 فرد من أفراد الطواقم الطبية من غير الأطباء بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير أن الأطباء يشكلون 38 في المئة من إجمالي الطواقم الطبية التي تم تشخيصها بالفيروس ويبلغ عددهم 3474 فرد في حين تتشكل النسبة المتبقية من الممرضات وعمال النظافة وأطباء الأسنان والصيادلة وفني الأجهزة الطبية والمعاونين الطبيين والسائقين ومهندسي الأجهزة الطبية.

وأضاف تقرير الجمعية الطبية التركية أن 24 فردا من أفراد الطواقم الطبية من بينهم 14 طبيبا فقدوا حياتهم نتيجة لإصابتهم بالفيروس مفيدا أن الآلاف من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية أصيبوا بالفيروس داخل المستشفيات ومراكز صحة الأسرة وأثناء عملية اقتفاء المخالطين.

2005 مصابين في إسطنبول

وأوضح التقرير أن أكثر المدن التي شهدت إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الطواقم الطبية هي إسطنبول وإزمير وأنقرة وأضنة وأسكيشهير، مشيرا إلى تصدر إسطنبول القائمة بإصابة 2005 من أفراد الطواقم الطبية بالفيروس ومن بينهم 960 طبيبا.

هذا وذكر التقرير أن أعلى خمس مدن في معدلات إصابة الطواقم الطبية بالفيروس هي نفسها المدن التي سجلت أكثر مشكلات متعلقة بالحصول على معدات الحماية الشخصية.

وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 95 ألفًا و591 حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 2259.

وقال الرئيس رجب أردوغان أمس إن تفشي فيروس كورونا في تركيا بدأ في بلوغ الذروة وإن البلاد تتطلع للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد شهر رمضان.

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