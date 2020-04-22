برلماني: حكومة أردوغان تعامل الأكراد بـ “تمييز” حتى في أزمة كورونا

أنقرة (زمان التركية) – انتقد نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في البرلمان، ساروهان أولوتش، ما اعتبره “تمييزا” في إجراء اختبارات فيروس كورونا عند مقارنة المناطق ذات الغالبية الكردية مع بقية تركيا.

أولوتش أوضح أن عدد التحاليل التي أجرتها حكومة حزب العدالة والتنمية في ديار بكر على سبيل المثال قليلة من حيث المناطق، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر تصرفا غير عادل ويفتقر للمساواة.

وتحدث أولوتش عن أن أرقام الإصابات المعلنة غير صحيحة، وأنها أعلى بكثير، مشيرًا إلى أنه تحدث مع مسؤولي حزبه في مدينة إسطنبول وأوضحوا له أن الوضع في المدينة مخيف.

وأشار أولوتش إلى أن السلطات لم تجر إلا 500 تحليلا في مدينة كبيرة مثل ديار بكر، مؤكدا أن الأمر نفسه ينطبق على المدن الشرقية لأخرى ذات الأغلبية الكردية أيضا.

وانتقد أولوتش مساعي أردوغان الرامية إلى تحويل أزمة كورونا المستجد إلى فرصة مثل محاولة الانقلاب المزعوم في 2016 لممارسة مزيد من القمع على المعارضة السياسية والمدنية وبسط نفوذه وتأجيل تسوية المشاكل الضرورية.

وقال الرئيس رجب أردوغان أمس إن تفشي فيروس كورونا في تركيا بدأ في بلوغ الذروة وإن البلاد تتطلع للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد شهر رمضان.

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