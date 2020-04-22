تركيا تسير أول رحلة جوية من موسكو إلى أنقرة لإعادة العالقين في روسيا

أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، إنطلاق الرحلة الجوية الأولى من موسكو إلى أنقرة على متنها مواطنيها العالقين في روسيا، بسبب توقف الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وتوجهت طائرتين للخطوط الجوية التركية إلى العاصمة الروسية موسكو لإجلاء المواطنين العالقين هناك.

الطائرة الأولى أقلعت من مطار موسكو الدولي باتجاه تركيا، في تمام الساعة 09:46 بتوقيت أنقرة، وعلى متنها 181 مواطناً. وفق وكالة الأناضول.

وقال مراد بيلغيتش، أحد العائدين على متن الطائرة، إنه كان يعمل في روسيا منذ عامين، ولم يتمكن من العودة إلى تركيا بسبب توقف الرحلات عقب تفشي فيروس كورونا.

أضاف قائلا: “التزمنا بالتدابير المتخذة في روسيا ضد كورونا، وأشعر بالسعادة لأنني أعود إلى بلدي، وأشكر الرئيس أردوغان على الحملة التي أطلقها لإجلاء الأتراك في الخارج”.

والجمعة، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب أكثر من 25 ألفاً من مواطنيها من 59 دولة.

وأعلنت روسيا زيادة سريعة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 5 آلاف و236 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة مضت، لترتفع الإصابة إلى 57 ألفا و999 حالة.

كما توفي 57 شخصا مصابا بالعدوى، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 513 شخصا.

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