تقرير حرية الصحافة لعام 2020: تركيا بالمرتبة 154

أنقرة (زمان التركية) – نشرت منظمة مراسلون بلا حدود نتائج مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، والذي كشف المؤشر عن احتلال تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة في حين تصدرت كلا من النرويج وفنلندا والدنمارك والسويد وهولندا المؤشر.

وجاءت كل من بيلاروسيا وبروناي في المرتبتين السابقتين لتركيا في حين جاءت كل من رواندا وأوزباكستان في المرتبتين التاليتين لتركيا.

وخلال العام الماضي كانت تركيا قد احتلت المرتبة 157 غير أنها ارتفعت هذا العام ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 154، حيث أرجع التقرير سبب تقدم تركيا ثلاث مراتب هذا العام إلى الاتجاه السيئ الذي تشهده الدول الأخرى وإفراجها عن عدد من الصحفيين المعتقلين في الحزمة القضائية الأولى.

وأشار التقرير إلى إسكات السلطات في تركيا العشرات من المؤسسات الصحفية خلال السنوات الأخيرة وأنها تضم أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين من بين الدول الواردة في التقرير مفيدا أن تزايد الرقابة المفروضة على شبكة الإنترنت أمر مقلق.

هذا وجاءت الصين في المرتبة 177، بينما كانت المرتبة الأخيرة من نصيب كوريا الشمالية.

وكانت نقابة الصحافيين في تركيا (TGC) قالت بمناسبة يوم الصحافيين المقتولين، في 6 نيسان/إبريل إن “الصحافة في بلادنا تمر باختبار أكثر صعوبة من أي وقت مضى”.

وصدرت انتقادات من سياسيين ونواب في تركيا لحزمة الإصلاح القضائي الجديدة بسبب استثنائها من “العفو العام” السجناء السياسيين والصحفيين سجناء الرأي ممن توجه لهم في العادة تهمة “الإرهاب”.

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