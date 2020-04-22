‎نيويورك تايمز: وفيات إسطنبول بفيروس كورونا ربما تجاوزت 2000 حالة

نيويورك (زمان التركية) – قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الشهيرة، إن أعداد الوفيات المعلنة في تركيا بسبب فيروس كورونا أقل من الأرقام الحقيقية.

الصحيفة الأمريكية قالت في تقرير إن إسطنبول وحدها شهدت زيادة بمقدار ألفين و100 في أعداد الوفيات في الفترة بين 9 مارس/ آذار و12 أبريل/ نيسان الجاري، مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة.

التقرير أشار إلى أن نسبة الوفيات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أبريل/ نيسان زادت بنحو 50% بينما تقول إنقرة إن إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا في عموم تركيا يتجاوز ألفين بقليل.

وعقبت الصحيفة أن هذا الارتفاع الحاد في أعداد الوفيات يتطابق مع ظهور جائحة كورونا وإن لم يكن بالإمكان ربط كل الوفيات بفيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن المعطيات التي توصلت إليها بشأن أعداد الوفيات في تركيا تؤيدها الأرقام التي سردها الخبير الاقتصادي التركي أونور آلتينداغ على موقعه الإلكتروني.

وكان الخبير أونور آلتينداغ كشف عن وجود زيادة كبيرة في معدلات الوفيات في كل من إسطنبول وسقاريا، مقارنة بالمدن الآخرى.

يشار إلى أن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أعلن أمس الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 95 ألفًا و591 حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى 2259.

وقالت وزارة الصحة التركية في وقت سابق إن إصابات فيروس كورونا في إسطنبول وحدها تجاوزت 60 بالمئة من الإصابات في تركيا,

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