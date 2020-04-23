تركيا تدعم “الكاظمي” بتشكيل حكومة العراق والتركمان يريدون منصبًا وزاريًا

أنقرة (زمان التركية) – أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية في تركيا، حامي أكصوي، أن تركيا تدعم تشكيل رئيس المخابرات العراقية، مصطفى الكاظمي، لحكومة مستقرة بالعراق.

وفي تصريحاته بشأن تشكيل الحكومة العراقية والتي تم إسنادها مؤخرا لرئيس المخابرات العراقية، مصطفى الكاظمي، بعد فشل مرشحين سابقين بالمهمة، أشار أكصوي إلى أن تركيا تدعم تشكيل حكومة مستقرة في العراق الشقيقة في ظل هذه الفترة العصيبة.

وأضاف أمس الأربعاء قائلا: “كلف الرئيس صالح برهم الكاظمي بهذه المهمة مما يؤكد أنه أهل لها. نؤمن أن تشكيل حكومة مستقرة للعراق بقيادة الكاظمي وهو شخصية سياسية تعرف المنطمة جيدا سيعود بالنفع على العراق والمنطقة”.

ويأتي الإعلان التركي عن دعم الكاظمي بعد يوم من مطالبة تركمان العراق بحصة في تشكيل الحكومة الجديدة، وإعلانهم تأييد الكاظمى.

ويطالب تركمان العراق، بمنصب وزاري في الحكومة المرتقبة، وعدوا الكتل السياسية إلى تمكين الكاظمي من تشكيل حكومته سريعا.

وقال أمين عام “الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق” جاسم البياتي، يوم الثلاثاء في بيان، إن “على الكتل السياسية إعطاء الفرصة ومزيد من الحرية ليتمكن الكاظمي من الإسراع بتشكيل حكومته، حرصا على وضع العراق الحرج الذي يعاني من مشكلات كورونا وهبوط أسعار النفط ومشكلات أخرى”.

وأشار إلى أن “التركمان هم القومية الثالثة في العراق، ولهم 8 مقاعد في البرلمان، وقدموا آلاف الشهداء ودافعوا عن العراق ببسالة وقوة لا تلين، لذا يجب أن يتم تمثيلهم في حكومة الكاظمي بمنصب وزاري”.

وكلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، في 12 أبريل/ نيسان الجاري، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب “داخلية وخارجية”.

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