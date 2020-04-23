مصر تتسلم أول عربة قطار روسي ضمن صفقة ضخمة لتحديث السكك الحديد

القاهرة (زمان التركية)ـــ أعلنت مصر بدء تجربة عربة قطار روسية الصنع ضمن صفقة ضخمة تشمل 1300 عربة سيتم إنتاجهم محليًا بشكل مشترك.

وقال وزير النقل المصري كامل الوزير، إنه تم تجربة العربة النموذج الواردة من مصنع “ترانسماش هولدنغ” الروسي.

الوزير قال أمس إن “اتفاقية القرض الخاصة بتوريد 1300 عربة دخلت حيز النفاذ من تاريخ 9/4/2020، وأن شركة ترانس ماش قد بدأت في الإنتاج التسلسلي الفعلي لعربات الدرجة الثالثة ومنتظر شحن أول دفعة بنهاية شهر مايو 2020”.

وأشار وفق موقع (روسيا اليوم) إلى أن “الصفقة ستساهم بشكل كبير في دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري وسيساهم في جهود تحول الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى مستوى أعلى وأكفأ تتمثل في تعظيم وتعزيز أسطول الهيئة بعدد 1300 عربة ركاب”.

وتعد صفقة 1300 عربة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية، “كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء خط إنتاج للتصنيع في مصر، حيث ينص الاتفاق على قيام الشركة الروسية بإنشاء خط إنتاج في مصنع 200 الحربي للتصنيع المشترك للعربات مع الشركة الروسية، كما نص الاتفاق على ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40%. كما تقوم الشركة بتجديد ورش كوم أبو راضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة”.

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