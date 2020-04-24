بلومبيرج: البنوك التركية تنفق 600 مليون دولار لوقف تراجع الليرة

أنقرة (زمان التركية) – بعدما كشفت عن إنفاق البنوك الحكومية التركية نحو 300 مليون دولار على الأقل لوقف تراجع قيمة الليرة عقب خفض البنك المركزي لسعر الفائدة يوم الأربعاء أفادت وكالة بلومبيرج أن حجم نفقات البنوك الحكومية التركية ارتفع إلى 600 مليون دولار.

واستندت وكالة بلومبيرج في تقريرها هذا إلى مضاربين يعملان في أسواق المال.

من جانبه أفاد مدير شركة Rabobank، بيوتر ماتيس، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة من 9.75 في المئة إلى 8.75 في المئة أعطى إشارة واضحة بأن أولوية البنك تكمن في إنعاش الاقتصاد، غير أن هذا القرار قد يضعف جاذبية الليرة التركية وهو ما قد يضطر البنك المركزي إلى إنفاق المزيد من العملة الأجنبية لمنع هذا الأمر.

“البنك المركزي يقاتل بضراوة”

وفي تعليق منه على الأمر أفاد برات باتشل، رئيس قسم العملات الأجنبية بشركة Jefferies LLC، أن البنك المركزي التركي يقاتل بضراوة لإبقاء سعر الدولار دون السبع ليرات واصفا هذه المعركة بالخاسرة.

وأضاف باتشل أن البنك المركزي يواصل القتال غير أن السوق يواصل الضغط عليهم مفيدا أن اضطرار البنك المركزي للاستسلام مجرد مسألة وقت.

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