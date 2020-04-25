الأتراك يستقبلون رمضان بزيادة 20% في أسعار بعض السلع الغذائية

إسطنبول (زمان التركية) – يحل شهر رمضان المبارك هذا العام على تركيا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي خلف تداعيات اقتصادية كبيرة وبطالة وارتفاعا في الأسعار وارتفاعا لمعدلات التضخم وانهيارات اقتصادية في العالم.

وفي تركيا حل اليوم الأول من شهر رمضان مع إجمالي عدد إصابات بنحو 105 ألف حالة إيجابية بفيروس كورونا.

واستقبل الأتراك رمضان بارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بنحو 20% مقارنة بالسنوات السابقة.

بعض ممثلي قطاع الأغذية في تركيا، حذروا من أنه في حالة استمرار الوباء بهذا الشكل لعدة أشهر أخرى، ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعات متوالية في الفترة المقبلة.

المواد الغذائية الأكثر ارتفاعًا في الأسعار، فاكنت في الفستق الذي سجل زيادة 56%، كمارتفعت أسعار الليمون بنحو 52%، وارتفع سعر الحليب بنسبة 33%، وارتفع سعر الزبادي بنحو 22%.

ويأتي اللحم بين المواد الغذائية المرتفعة أسعارها، حيث يصل سعر كيلو من اللحم المفروم إلى 40 ليرة، وقد يرتفع هذا الرقم 70 ليرة في بعض المتاجر.

على الجانب الآخر تراجعت أسعار الجزر بنسبة 50.9%، والبصل بنسبة 40%، والطماطم بنسبة 28.3%، والبطاطس بنسبة 27.2%.

كما ارتفعت أسعار ورق المرحاض بنسبة 19.4%، بعدها ماكينات القهوة بنسبة 15.4%، وورق المطبخ بنسبة 13.6%، ومسحوق الغسيل بنسبة 11.1%.

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