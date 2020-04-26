تركيا.. سعر الموز يرتفع إلى 20 ليرة بعد توقف استيراده

أنقرة (زمان التركية) – مع توقف استيراد الموز في تركيا في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، ارتفع سعر كيلو الموز إلى 20 ليرة نتيجة لقلة المعروض وللطلب المتزايد عليه.

وسيضطر المواطن الذي لا يملك ثمن شراء كيلو الموز انتظار حلول شهر سبتمبر/ أيلول القادم لظهور الموز المحلي في السوق المحلية بعد حصاده.

ويلبي الإنتاج المحلي 75 في المئة من حاجة تركيا من الموز.

رئيس غرفة الزراعة في ألانيا، طاهر جوكتبه، ذكر أن سعر الموز يرتفع كل عام بالتزامن مع قلة المنتج المعروض محليا، قائلا: “لم يتبق موز بالمزارع. هناك موز يُزرع بالساحات المغلقة وتبلغ نسبته 5 في المئة. وهذه النسبة تتضمن أيضا نظام الزراعة المزدوجة، غير أن هذه النسبة لن تكفي السوق الداخلية. أي أننا عاجزون عن تلبية الطلبات خلال هذه الفترة. الارتفاع الحالي في سعر الموز ناجم عن انتهاء حصاد الموز”.

والموز فاكهة تزرع في تركيا على مساحة محدودة، وينطلق موسم حصاده في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من كل عام وينتهي موسم الحصاد في مايو.

وإنتاج تركيا من الموز يبلغ نحو 480 ألف طن سنويا غير أن إجمالي احتياجها للموز يبلغ 700 ألف طن.

وتتمكن تركيا من سد هذا العجز باستيراد الموز من الدول المنتجة له كالإكوادور وكولومبيا والفلبين وجواتيمالا وكوستاريكا.

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