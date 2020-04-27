إصابات كورونا في تركيا تسجل 110 ألفًا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أن أعداد حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا ارتفع إلى 110 ألفًا و120 حالة، بعد تسجيل 2357 حالة جديدة حتى مساء الأحد.

الوزير ذكر أيضا أن أعداد الوفيات ارتفع إلى 2805 حالة بعد تسجيل 99 حالة وفاة فقط.

وزير الصحة التركي قال إنه تم إجراء 30 ألفًا و177 تحليلًا إضافيًا لحالات مشتبه بها، ليرتفع إجمالي أعداد التحاليل التي أجريت منذ بداية ظهور الفيروس إلى 898 ألفًا و742 تحليلًا.

أما أعداد المتعافين فقد ارتفعت إلى 29140، بعد تسجيل 3558 حالة تعافي جديدة.

وانتهى مساء أمس الأحد حظر التجوال الوقائي الشامل المفروض منذ 4 أيام في 31 ولاية تركية، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.