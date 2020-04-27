تركيا.. زلزال بقوة 3.7 يضرب أنقرة

أنقرة (زمان التركية) – شهدت العاصمة التركية، أنقرة، هزة أرضية بلغت قوتها 3.7 درجات على مقياس ريختر.

إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية قالت إن الهزة الأرضية وقعت في حي أكيورت بمدينة أنقرة في تمام الساعة 2.27 بتوقيت تركيا.

وأضافت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية أن الهزة الأرضية وقعت على عمق نحو 14 كيلومتر، مفيدة أنها لم تتلقَّ أية بلاغات سلبية تشير إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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