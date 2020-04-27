27 أبريل 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
Attakallum
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

تركيا.. زلزال بقوة 3.7 يضرب أنقرة

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
6 مشاهدة
تركيا.. زلزال بقوة 3.7 يضرب أنقرة
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – شهدت العاصمة التركية، أنقرة، هزة أرضية بلغت قوتها 3.7 درجات على مقياس ريختر.
إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية قالت إن الهزة الأرضية وقعت في حي أكيورت بمدينة أنقرة في تمام الساعة 2.27 بتوقيت تركيا.
وأضافت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية أن الهزة الأرضية وقعت على عمق نحو 14 كيلومتر، مفيدة أنها لم تتلقَّ أية بلاغات سلبية تشير إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول