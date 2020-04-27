تركيا.. عزل حي بأكمله بعد إصابة أحد السجناء المفرج عنهم بكورونا

أنقرة (زمان التركية) – عزلت السلطات حي سكني في بلدة “إيباك يولو” بمدينة فان شرق تركيا بعدما أثبتت الفحوصات إصابة أحد سكان الحي، الذي عاد إليه بعد إخلاء سبيله من سجن أغري، بفيروس كورونا المستجد.

وعقب إخلاء سبيله من سجن أغري عاد المواطن س. ك. إلى بلدة إيباك يولو التابعة لمدينة فان حيث تقطن أسرته، وبعد فترة من الوقت ظهرت أعراض كورونا عليه، وأثبت الفحص إصابة س. ك. بالفيروس مما دفع السلطات إلى عزل 76 منزلا بالحي.

ولاية فان قالت: “في الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري نقلت فرق الطوارئ المواطن س. ك.، الذي عاد إلى مسكنه في بلدة إيباك يولو بعد إخلاء سبيله من السجن الواقع في بلدة باتونس بمدينة أغري في الثاني عشر من الشهر نفسه، إلى المستشفى بعدما جاءت نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها إيجابية وتلقى العلاج داخل المستشفى”.

وأضافت ولاية فان في بيانها أنه اعتبارا من اليوم تم عزل 76 منزلا بالشارعين الثالث والرابع من حي ياليم أراز الذي يقيم به س. ك وحي أرتوش المجاور له، وذلك عقب نقل زوجة س. ك. إلى المستشفى بعدما جاءت نتيجة فحوصاتها أيضا إيجابية، مفيدة أن الفرق الطبية تكثف أعمالها بمنطقة الحجر الصحي التي تم حظر عمليات الدخول والخروج منها.

وحتى مساء الأحد، بلغ عدد إصابات فيروس كورونا في تركيا 110 آلاف و130 حالة، والوفيات إلى ألفين و805 أشخاص.

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