تركيا.. مساجد “قره بوك” التاريخية خالية من المصلين لأول مرة بسبب كورونا

قره بوك (زمان التركية)ـــ لم تعتد مساجد “قره بوك” التاريخية شمال غرب تركيا، على عدم زيارة المصلين منذ تاريخ تشييدها، في ظل تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

ومنتصف الشهر الماضي علقت تركيا صلاة الجماعة والجمع في المساجد، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

قضاء “صفران بولو” الشهير بولاية “قره بوك”، يضم العديد من المساجد التي يعود تاريخ تشييد بعضها إلى عام 1661، فيما هي مغلقة حالياً في إطار تدابير مكافحة كورونا.

ومن أبرز المساجد التاريخية التي تضمها الولاية، والتي كانت تشهد ازدحاماً خلال رمضان، جامع “كوبرولو محمد باشا” المشيّد عام 1661، وجامع “قازداغلي أوغلو”، الذي اكتمل بناؤه عام 1778، وجامع عزت محمد باشا الذي شيّد عام 1796 وجامع لطفية المشيّد عام 1878.

ولم تكن هذه المساجد تشهد ازدحاماً بالمصلين خلال أيام شهر الصيام فحسب، بل يومياً خلال أوقات الصلوات الـ 5، فضلاً عن أنها كانت وجهة مفضلة في الولاية، بالنسبة للسياح الأجانب.

وفي حديث لوكالة الأناضول، قال مفتي ولاية “قره بوك”، إلياس يلماز ترك، إن المساجد التاريخية في المنطقة، كانت تمتلئ بالزوار والمصلين، خلال رمضان الأعوام الماضية.

وأضاف أن المساجد مغلقة هذه الأيام، في إطار تدابير الوقاية من كورونا.

وأشار إلى قرب الأيام التي سيلتقي فيها الزوار والمصلون بالمساجد التاريخية مرة أخرى، حال التزموا بالتدابير اللازمة من أجل الوقاية من الفيروس والقضاء عليه.

وحتى مساء الأحد، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا إلى 110 آلاف و130 حالة، والوفيات إلى ألفين و805 أشخاص.

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