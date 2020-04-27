سخرية واسعة من مذيعة التلفزيون التركي..

أنقرة (زمان التركية) – تعرضت مذيعة التلفزيون التركي (تي آر تي)، سرمين بايصال عطه، إلى سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب طرحها سؤالا صادما على ضيفتها طبيبة الأمراض الباطنية، عائشة كايا، خلال حلقة حول تعزيز جهاز المناعة.

وباتت بايصال عطه محط حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعد سؤالها كايا عما إن كانت الأواني المصنوعة من حديد الزهر مفيدة في علاج نقص الحديد بالجسم.

وبتث قناة تي آر تي الإخبارية حلقة حول تعزيز جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخلال مشاركتها في البرنامج أفادت كايا أنه يتوجب إجراء مسح في عموم البلاد للوقوف على من يعانون نقص الحديد، مشددة على ضرورة تحديد العلاج وفقا لهذا، وأن نقص فيتامين د يؤدي إلى انخفاض مناعة الجسم.

Doktora: Demir eksikliği için demir tencere tava kullansak faydalı olur mu? diye soran TRT Spikeri bâbında liyakatta geldiği bu son olmayacak ibret verici durumuyla #ÜlkemleGururDuyuyorum

Oldu olacak fosfor eksikliği için de hep beraber kalem yalayalım…🙄 pic.twitter.com/snIlSETsRl — Ali ATAŞ (@Riyaziye_prensi) April 25, 2020



ومن جانبها علقت عطه على تصريحات كايا هذه قائلة: “أريد أن أستوضح نقطة. هل من المفيد استخدام أدوات الطبخ المصنوعة من حديد الزهرلتعويض نقص الحديد؟”.

وعقب طرح هذا السؤال التزمت كايا الصمت لبضعة ثوانٍ ومن ثم أجابت عن السؤال بقولها إن استخدام أدوات الطبخ المطلية بالحديد غير مفيد في هذا الصدد.

Tımarhanede sıradan bi spiker 😂

"Demir eksikliği için Demir döküm tencere tava kullansak faydalı olur mu?"

Kana kırmızı rengi veren madde

" Fişne suyu" diyen adamın akrabası galiba 😂😆😁😅 pic.twitter.com/4QVY7x1xDO — no one 🃏 (@fikirmahkumolmz) April 25, 2020



هذا وتحول الحوار الذي دار بين عطه وكايا إلى محط حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة إلى المذيعة.

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