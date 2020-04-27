27 أبريل 2020

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سخرية واسعة من مذيعة التلفزيون التركي..

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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سخرية واسعة من مذيعة التلفزيون التركي..
nesemet

أنقرة (زمان التركية) – تعرضت مذيعة التلفزيون التركي (تي آر تي)، سرمين بايصال عطه، إلى سخرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب طرحها سؤالا صادما على ضيفتها طبيبة الأمراض الباطنية، عائشة كايا، خلال حلقة حول تعزيز جهاز المناعة.
وباتت بايصال عطه محط حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعد سؤالها كايا عما إن كانت الأواني المصنوعة من حديد الزهر مفيدة في علاج نقص الحديد بالجسم.
وبتث قناة تي آر تي الإخبارية حلقة حول تعزيز جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخلال مشاركتها في البرنامج أفادت كايا أنه يتوجب إجراء مسح في عموم البلاد للوقوف على من يعانون نقص الحديد، مشددة على ضرورة تحديد العلاج وفقا لهذا، وأن نقص فيتامين د يؤدي إلى انخفاض مناعة الجسم.


ومن جانبها علقت عطه على تصريحات كايا هذه قائلة: “أريد أن أستوضح نقطة. هل من المفيد استخدام أدوات الطبخ المصنوعة من حديد الزهرلتعويض نقص الحديد؟”.
وعقب طرح هذا السؤال التزمت كايا الصمت لبضعة ثوانٍ ومن ثم أجابت عن السؤال بقولها إن استخدام أدوات الطبخ المطلية بالحديد غير مفيد في هذا الصدد.


هذا وتحول الحوار الذي دار بين عطه وكايا إلى محط حديث مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة إلى المذيعة.

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