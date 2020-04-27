مبعوثة أممية: تركيا تختبر أسلحتها في ليبيا

برلين (زمان التركية)ــ كشفت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن الفترة الأخيرة تشهد خرقًا واسعًا وخطيرًا لحظر السلاح المفروض على ليبيا، محذرة من أن دول شمال أفريقيا أصبحت “حقل تجارب” للأسلحة الجديدة، وأن تركيا في مقدمة الدول التي تسبب عدم استقرار في ليبيا.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفياني ويليامز، أكدت أن حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ سنوات بسبب استمرار الاشتباكات يشهد تجاوزًا وخرقًا خطيرًا.

وفي تصريحات أدلت بها ويليامز لوكالة DPA الألمانية، أشارت المبعوث الأممي إلى أن هناك عديدا من الدول تشعل النار في المنطقة، لافتة إلى أن تركيا تأتي في مقدمة تلك الدول، وأضافت: “كل يوم نكتشف دخول شحنات جديدة من السلاح إلى البلاد” في مخالفة لقرارات قمة برلين حول ليبيا.

وأوضحت أن بعض الدول مستمرة في خرق قرار حظر السلاح الخاص بليبيا، بالرغم من القرارات والتوصيات التي خرجت بها اجتماعات قمة برلين حول ليبيا التي عقدت منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وألمحت ويليامز إلى أن: “سفن شحن السلاح تأتي من تركيا إلى مصراته وطرابلس، بالإضافة إلى مئات طائرات الشحن من الإمارات”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال أمس الأول، إن تركيا “جنّدت قرابة 10 آلاف مقاتل للحرب في طرابلس”، ليرتفع إجمالي عدد من جندتهم أنقرة للقتال في ليبيا 7400 مقاتل بينهم غير سوريين.

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