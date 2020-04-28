النفقات العسكرية في تركيا ترتفع 86%

ستوكهولم (زمان التركية) – كشف تقرير دولي أن إجمالي النفقات العسكرية في العالم خلال عام 2019 بلغ نحو تريليون و917 مليار دولار، وأن نفقات تركيا على التسليح خلال الأعوام العشرة الأخيرة اترفعت 86 بالمئة.

معهد دراسات السلام في ستوكهولم (SIRRI) نشر تقريرًا أمس الاثنين، أوضح أن النفقات العسكرية في عام 2019 تعتبر الأعلى منذ عام 2010، مشيرًا إلى الزيادة في النفقات العسكرية في عام 2019 بلغت 7.2% مقارنة بعام 2010، بينما الزيادة في عام 2018 كانت نحو 3.6% فقط.

وأوضح التقرير أن تركيا جاءت في المركز الـ15 بين أكثر دول العالم إنفاقًا عسكريًا في عام 2019، وبعدها جاءت إسرائيل في المركز الـ16.

وأشار التقرير إلى أن النفقات العسكرية التركية في الفترة بين عامي 2010 و2019 ارتفعت بنحو 86%، لتصل إلى 20.4 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى أن الزيادة في الإنفاق العسكري التركي في الفترة بين عامي 2017 و2018 بلغت 27%، بينما بلغت الزيادة في الفترة بين عامي 2018 و2019 نحو 5.8%.

وشنت تركيا خلال السنوات الأخيرة عمليات عسكرية في شمال سوريا وشمال العراق وتدعم كذلك جماعات مسلحة في ليبيا.

أما عن أكثر 5 دول من حيث الإنفاق العسكري، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، بعدها الصين، ثم الهند ثم روسيا ثم المملكة العربية السعودية.

التقرير أوضح أيضًا أن أسرع زيادة في الانفاق العسكري داخل أوروبا كانت من نصيب ألمانيا التي جاءت في المركز السابع عالميًا بعد فرنسا التي احتلت المركز السادس.

وأشار المعهد في تقريره إلى أن النفقات العسكرية الألمانية ارتفعت بنحو 10% لتسجل 49.3 مليارات يورو، لتكون أسرع معدل نمو في الانفاق العسكري في أوروبا.

–