تركيا.. أنباء عن إصابة 31 سجين وموظف بفيروس كورونا في سجن قونية

أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات غير رسمية إن سجن قونيا المغلق 31 إصابة بفيروس كورونا المستجد من بينها موظف صحة ومدرس وحارس زنزانة وسجناء.

وتشير الادعاءات إلى إبلاغ النيابة العامة بالأمر بجانب منع عمليات الدخول والخروج من السجن كليا.

وتبين أن السجين قدير شكر ( 20 عاما)، الذي سُجن لقتله أوزجور دوران بطعنة في القلب أثناء محاولة منعه من مواصلة الاعتداء على عائشة دوران، نُقل إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بالفيروس، ثم جاءت نتائج فحوصاته إيجابية.

من جانبه أفاد رئيس نقابة المحامين في قونيا مصطفى ألاداغ، في تصريحاته بشأن الواقعة أنهم تلقوا معلومات بشأن رصد إصابات بالفيروس داخل سجن قونيا المغلق وأن السلطات التركية لم تصدر تصريحًا رسميًا بشأن الواقعة بعد مؤكدا أنهم لا يمتلكون معلومات مؤكدة حاليا بشأن ما إن كانوا سيتمكنون من الالتقاء بموكليهم أم لا.

وأضاف ألاداغ أن شكر نُقل إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا قائلا: “شكر كان سيمتثل أمام القضاء اليوم لأول مرة في تمام الساعة 11:30. حاليا والدته وأشقائه بالمستشفى وزميلنا المحامي ينتظر أيضا بالمستشفى. لا نمتلك معلومات مؤكدة بشأن وضعه حاليا”.

ويوجد نحو 1300 معتقل داخل السجن الذي يعمل به حوالي 300 موظف.

وزُعم أن الموظفين الذين جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية بدأوا تلقوا العلاج في حين تم نقل الآخرين الذين تدهورت حالتهم الصحية إلى مستشفى العزل على متن سيارات الإسعاف.

هذا وتم استقدام موظفين من السجن النصف مكشوف الموجود في قونية ليحلوا محل الموظفين الذين جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية.

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