عدد العاطلين في تركيا قد يبلغ 12 مليون شخص

إسطنبول (زمان التركية) – حذر الأكاديمي التركي المتخصص في أبحاث سوق العمل، عزيز تشاليك، من أن العاطلين عن العمل في تركيا قد يزيدون بنحو 7.5 ملايين شخص، نتيجة أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد عزيز تشاليك أنه من غير الممكن قياس نسبة الزيادة بسبب أزمة كورونا في معدلات البطالة في الفترة المقبلة بناءً على أرقام وإحصاءات هيئة الإحصاء التركية.

أشار إلى أن الأرقام الرسمية تحدثت عن وجود نحو 4 ملايين و362 ألف عاطل عن العمل في يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما تحدث اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا في الفترة نفسها عن أن العاطلين يبلغ 7 ملايين و960 ألفًا.

وأوضح أن الدراسات الدقيقة تتحدث عن أن أعداد العاطلين عن العمل سترتفع إلى 12 مليون شخص، بينما سيزداد عدد العاكلين بشكل عام إلى نحو 15.5 ملايين شخص.

وامس قال الرئيس رجب أردوغان في خطاب متلفز للشعب إن الحكومة ستقدم 1000 ليرة تركية لكل مواطن يقدم طلبا للمساعدة دون شروط مسبقة.

لكن المعارضة تقول إن الرئيس أردوغان يحاول حقن الرأي العام بمسكنات من خلال بروبجاندا الغرض منها “الشو الإعلامي” فقط، حي أن إعلانه توزيع إعانات على المواطنين بقيمة 1000 ليرة تركية وهو أقل من نصف الحد الأدنى للأجر في حين أن هناك من فقدوا عملهم بشكل كامل، معتبرين أنه مشابه لقرار توزيع الكمامات مجانًا والتي لم يحصل عليها جميع المواطنين.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تركيا حتى مساء الإثنين إلى 112 ألفًا و262 حالة، وارتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 2900 حالة.

وقال أردوغان أمس أنه سيتم فرض حظر تجول في 31 ولاية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة، وقال إن الحكومة تخطط لمواصة فرض حظر التجوال نهاية كل أسبوع حتى عيد الفطر.

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