كيف أثر كورونا على السياحة في تركيا؟

إسطنبول (زمان التركية) -بدأ شبح الإفلاس يخيم على قطاع السياحة في تركيا، بعد أن كان يحقق للدولة دخلًا يقدر بنحو 35 مليار دولار سنويًا، إذ أثر فرض حظر السفر الدولي والقيود على التنقل والتجمع محليا، ضمن إجراءات موجهة فيروس كورونا، على السياحة.

ويعتبر قطاع السياحة في تركيا أحد أهم مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وسجلت نسبة إشغالات الفنادق في تركيا خلال شهر مارس/ آذار الماضي 28.6% فقط، وهي نصف النسبة التي كانت عليها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة توقعت أن تتراجع السياحة العالمية هذا العام بنسبة 30% كمرحلة أولى، مشيرة إلى أن هذه النسبة سوف تتضاعف إذا استمرت الأزمة أكثر من ذلك.

وكان وزير السياحة التركي محمد نوري أرصوي، توقع استئناف السياحة الداخلية في بلاده نهاية شهر مايو/ أيار المقبل.

وأنفق الأتراك 910 ملايين و865 ألف ليرة على السياحة الداخلية في 2019.

وقال الرئيس رجب أردوغان أمس أنه سيتم فرض حظر تجول في 31 ولاية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة، وقال إن الحكومة تخطط لمواصة فرض حظر التجوال نهاية كل أسبوع حتى عيد الفطر لمواجهة كورونا.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تركيا حتى مساء الإثنين إلى 112 ألفًا و262 حالة، وارتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 2900 حالة.

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