البنوك تستأنف نشاطها في السعودية

الرياض (زمان التركية)ــ استأنفت البنوك السعودية، عملها وفتحت فروعها لاستقبال العملاء، بعد تخفيف الحكومة القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

البنوك السعودية أبلغت البورصة، الثلاثاء، إنه تم إعادة تشغيل الفروع ومراكز التحويل مع التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الوباء.

وأضافت: “نظراً لعدم المقدرة على تحديد مدة استمرار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي”. وفق وكالة (الأناضول).

الحكومة كانت قد أعلنت الأحد، رفع حظر التجول جزئيا عن جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة، والأحياء التي تم عزلها مسبقا.

ووفق بيان رسمي، حينها، تم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ابتداء من الأربعاء 29 أبريل/ نيسان، وحتى 13 مايو/ أيار، تشمل المراكز التجارية (المولات) ومحلات تجارة الجملة والتجزئة.

وفرضت الحكومة حظر تجول كاملا في 5 مدن كبرى و4 محافظات، اعتبارا من 6 أبريل الجاري بينها العاصمة الرياض ومحافظة جدة غرب البلاد.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية السعودية، سمحت بالحجوزات الداخلية عبر موقعها الإلكتروني اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران المقبل، فيما لم تعلن رسميا عودة الرحلات.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، علقت السعودية رحلات الطيران الداخلية ونشاط الحافلات 14 يوما، وتم تمديدها حتى إشعار آخر، فيما علقت الرحلات الدولية اعتبارا من 14 مارس حتى إشعار آخر.

وبلغ عدد إصابات فيروس كورونا في السعودية حوالي 19 ألف حالة.

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