عمدة إسطنبول: معدلات الوفيات ارتفعت 35%

إسطنبول (زمان التركية) – قال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، إن معدلات الوفيات في إسطنبول التي يتفشى فيها فيروس كورونا، ارتفع بنحو 30-35% خلال العام الجاري، مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة.

تصريحات أكرم إمام أوغلو جائت في أحد البرامج الحوارية على قناة “Halk TV”، تماشسا مع الانتقادات الموجهة للحكومة التركية واتهمها بعدم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي هذا الصدد نشرت صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية مقالًا بعنوان: “ربما لا يتم إعلان الأعداد الحقيقية لحالات كورونا في تركيا”.

أكرم إمام أوغلو أوضح أن البيانات الواردة إلى إدارة المقابر بمدينة إسطنبول تشير إلى تسجيل الوفيات إما بأمراض معدية أو وفاة طبيعية، لافتًا إلى أنه لم يتم ذكر فيروس كورونا كسبب للوفاة في أي من الحالات.

وأوضح إمام أوغلو أنهم أرسلوا خطابًا كتابيًا لوزارة الصحة وولاية المدينة بشأن الوفيات الناجمة عن كورونا، مؤكدًا أن هناك حاجة لهذه البيانات من أجل التعليق على الأزمة بشكل إحصائي.

وأشار إمام أوغلو إلى أن أعداد الوفيات في إسطنبول فقط تسجل 80-100 حالة وفاة في اليوم خلال الشهر الأخير، لافتًا إلى أنها ارتفعت هذا العام بنحو 30-35% عن العامين أو ثلاثة أعوام الماضية.

الصحيفة الأمريكية قالت في تقرير إن إسطنبول وحدها شهدت زيادة بمقدار ألفين و100 في أعداد الوفيات في الفترة بين 9 مارس/ آذار و12 أبريل/ نيسان الجاري، مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة.

التقرير أشار إلى أن نسبة الوفيات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أبريل/ نيسان زادت بنحو 50% بينما تقول إنقرة إن إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا في عموم تركيا يتجاوز ألفين بقليل.

وعقبت الصحيفة أن هذا الارتفاع الحاد في أعداد الوفيات يتطابق مع ظهور جائحة كورونا وإن لم يكن بالإمكان ربط كل الوفيات بفيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن المعطيات التي توصلت إليها بشأن أعداد الوفيات في تركيا تؤيدها الأرقام التي سردها الخبير الاقتصادي التركي أونور آلتينداغ على موقعه الإلكتروني.

وكان الخبير أونور آلتينداغ كشف عن وجود زيادة كبيرة في معدلات الوفيات في كل من إسطنبول وسقاريا، مقارنة بالمدن الآخرى.

وقالت وزارة الصحة التركية في وقت سابق إن إصابات فيروس كورونا في إسطنبول وحدها تجاوزت 60 بالمئة من الإصابات في تركيا,

–